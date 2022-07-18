По факту гибели военнослужащего арестован сослуживец

В рамках расследуемого в СК Армении дела выяснены обстоятельства гибели срочного военнослужащего Арсена Арменовича Манукяна. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, арестован сослуживец Арсена Манукяна.

Ранее Следственный комитет сообщал, что 14 июля, около 10:25, рядовой Арсен Манукян на боевой позиции смертельно выстрелил в себя из закрепленного за ним автомата типа АКМ.

В прокуратуру внесено ходатайство о возбуждении против сослуживца Манукяна уголовного дела по пп. 2 и 3 ч. 2 ст. 522 УК Армении.