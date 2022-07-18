Глава МИД Венгрии рассказал об финансовых антироссийских санкциях в рамках нового пакета

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций планируется ввести эмбарго на золото из РФ, дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги.

"В соответствии с планами, среди прочего будет введено эмбарго на золото (из РФ), ужесточена торговля так называемыми товарами двойного назначения, введены дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, установлены запреты в отношении других, в основном бухгалтерских, аудиторских и налоговых консалтинговых услуг", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Сийярто.

Видеозапись выступления размещена в его аккаунте в соцсетях.