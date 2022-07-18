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Борель подтвердил решение ЕС выделить Украине дополнительную военную помощь

Борель подтвердил решение ЕС выделить Украине дополнительную военную помощь

Евросоюз исходит из того, что боевые действия в Украине будут продолжаться, и поэтому принял решение о выделении еще €500 млн на оказание военной помощи Киеву. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Война в Украине будет продолжаться. ЕС будет продолжать поддерживать эту страну всем необходимым, главы МИД приняли сегодня политическое решение о выделении еще €500 млн на новую военную помощь", - сказал он.

Таким образом, сумма, выделенная из Европейского фонда мира на оружие для Украины, вырастет до €2,5 млрд. 


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