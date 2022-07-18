У РФ достаточно сил и ресурсов, чтобы защитить союзников и друзей в трудную минуту: Нарышкин

У России достаточно сил и ресурсов, чтобы защитить союзников и друзей в трудную минуту. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik Армения, об этом в беседе со СМИ в Ереване заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он выразил уверенность, что интеграционные процессы в СНГ являются надежной гарантией стабильности. Нарышкин напомнил, что в этом регионе уже действуют интеграционные структуры - Евразийский экономический союз, ОДКБ.

«Эти структуры созданы с учетом интересов всех государств, которые в них входят. Инструменты защиты интеграции являются хорошей гарантией сохранения стабильности и безопасности. Кроме того, у Российской Федерации достаточно сил и ресурсов, чтобы защитить союзников и друзей в трудную минуту», — сказал Нарышкин.