Стабилизация доходов крестьян, управление рисками в отрасли. Каковы результаты программы сельского страхования?

ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Год от года увеличивается число бенефициаров программы государственной поддержки реализации пилотной программы внедрения системы страхования в сфере сельского хозяйства, которая реализуется в Армении уже 3 года, в этом году уже продан 5091 договор страхования на площади около 6444 га. Наиболее застрахованной культурой является зерно. О программе и ее результатах «Арменпресс» поговорило с начальником отдела развития сельскохозяйственных программ, использования ресурсов и развития кооперации Министерства экономики РА Ирой Паносян.



«Сельскохозяйственное страхование является одной из важнейших программ поддержки отрасли. Мы ждали его реализации много лет, но безуспешно. Но в 2019 году правительство решило утвердить пилотную программу и запустить программу с 2020 года. Проект реализуется уже 3 года, пока находится в зачаточном состоянии, но год от года результаты, количество контрактов и гектаров растут", - сказала Паносян.



Она упомянула, что это новая культура в отрасли, они делают все, чтобы продукт зарекомендовал себя, и в будущем они смогут иметь базовый страховой план. «Во всех странах эта программа направлена на управление рисками в аграрном секторе и стабилизацию доходов аграриев, в том числе и в нашем случае. А это очень важно для дальнейшего развития сельского хозяйства", - сказала Паносян.



Программа началась со страхования двух культур. Уже застраховано около 13 культур: виноград, абрикосы, персики, пшеница, ячмень, овес, слива, картофель, черешня, вишня, арбузы, дыни, яблоки. Если раньше осуществлялось страхование от следующих рисков - града, пожара, весенних заморозков, то в этом году добавилось страхование еще одного риска: засухи.



Правительство, совместно с немецким KfW, субсидирует до 60 процентов страховой премии, то есть в зависимости от риска размер субсидии страховой премии варьируется. Например, страховая премия от риска весенних заморозков и засухи субсидируется на 60 процентов, а от риска града и пожара - на 50 процентов.



В этом году в программу внесено еще одно усовершенствование. «Если вначале размер страховой суммы определялся в основном для покрытия стоимости данного урожая примерно на 20 процентов больше денег, то теперь шкала страховых сумм достигла 6. А для многих культур страховая сумма включает полную страховую сумму урожая. Мы всегда получали предупреждения от аграриев о том, что лучше перейти на страхование урожая, даже если размер страховой суммы увеличится. И с учетом этих импульсов в программу были внесены улучшения, и в 2023 году это тоже было учтено, и шкалы страховых сумм увеличены до 6", - сказала Паносян.



Наблюдая за результатами 3-х лет, он замечает, что из года в год идет прирост. В 2020 году было продано около 1 546 договоров страхования на 2 345 га, в 2021 году было продано около 4 300 договоров на 1 500 га, а в 2022 году было продано 5 091 договор на около 6 444 га.



«С каждым годом увеличивается количество контрактов и гектаров. Бизнесмены обычно используют комбинированное страхование рисков. По программе, если вы страхуете один урожай сразу от 2-х рисков, действует 10-процентная скидка на дополнительную страховую премию. Многие пользуются этой привилегией, то есть этот инструмент программы начинает работать", - сказала Паносян.



Больше всего было продано договоров страхования зерна. Паносян объясняет это большим количеством посевных площадей под зерновые и относительно доступными страховыми взносами. Тогда были перепроданы договоры страхования абрикосов, картофеля и винограда. Лорийская область находится на первом месте по количеству договоров, а Ширак – по количеству гектаров. Армавирская, Араратская, Арагацотнская области также достаточно активны, Сюник, Тавуш, Вайоц Дзор относительно пассивны.



«Показатели показывают, что количество контрактов увеличивается из года в год. Это означает, что сельский житель счастлив. Даже когда мы ездили и проводили мониторинг, то заметили, что сельчане довольны продуктом. Даже во время проекта, если мы получаем импульс от обладминистрации или сообщества, то проект или договор дорабатывается, дается быстрый отклик", - заверила Паносян.



Четко определены сроки приобретения страховых договоров. В случае каждой культуры, в зависимости от ее вегетационного процесса, период различен. В этом году 31 мая уже закончилась продажа всех договоров страхования. Теперь начинается компенсационный период. Перед уборкой урожая проводится заключительный этап оценки ущерба, после которого уже выдаются компенсации. Например, абрикосовые компенсации уже находятся в процессе завершения. Продолжаются компенсации за пшеницу. Паносян уверяет, что сроки подписания контрактов должным образом доводятся до сведения общественности. В проекте участвуют 3 страховые компании: «Росгострах-Армения», «Сил Иншуранс» и «Инго Армения».



Бенефициаром программы является фермер Микаел Петросян, он застраховал абрикосовый сад площадью 5 га в селе Шенаван Армавирской области от риска града и весенних заморозков. «Мы купили много полей, заложили сады, и были годы, 2015, 2016, когда град повредил урожай на 100 процентов, и мы не смогли вывезти даже 1 штуку. И никакой компенсации мы не получили. Конечно, эта страховка не 100-процентная, но, по крайней мере, она покрывает расходы», — сказал фермер, добавив, что государство субсидирует 60 процентов страхового взноса.



Весной этого года посевы двух застрахованных полей были заморожены, по словам Петросяна, страховая компания приехала оценить их перед уборкой и выплатила компенсацию. Однако фермер хотел бы, чтобы сумма компенсации была выше. Тем не менее, он доволен планом. "Это очень хорошая программа. Благодаря этой программе беспокойство людей уменьшилось", - сказал он.



У фермера также есть персиковый и виноградный сады, которые он хочет застраховать в следующем году. «Мы не страховались, думали, что не окупится. Однако в этом году мы в какой-то степени чувствуем, что не пострадали, а получили больше пользы от этой программы. Пока условия немного улучшатся, компенсируемой суммы должно хватить, чтобы компенсировать не только затраты, но и не менее 50 процентов урожая», — сказал фермер.



Анна Григорян