Число погибших из-за последствий дождей в Пакистане за месяц достигло 238 человек

Число погибших в Пакистане из-за вызванных муссонными ливнями наводнений с середины июня достигло 238 человек, при этом число пострадавших составляет 187. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила газета Business Recorder со ссылкой на национальное Управление по борьбе со стихийными бедствиями.

По его данным, по всей стране к настоящему моменту "разрушено 3 374 жилых дома, 2 365 из них повреждены частично и 1 009 сравнялись с землей".

Наибольшее число погибших зарегистрировано в юго-западной провинции Белуджистан - 75. В Пенджабе 55 погибших, в Синде - 48, в Хайбер-Пахтунхве - 47.