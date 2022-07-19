На северо-западе Испании эвакуировали более 30 населенных пунктов из-за лесного пожара

Жители 32 небольших населенных пунктов эвакуированы из соображений безопасности из-за лесного пожара в провинции Самора (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) на северо-западе Испании. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник в Twitter служба экстренной помощи региона.

По ее информации, огонь бушует в районе муниципалитета Лосасио. В результате около 6 тыс. человек были вынуждены временно покинуть свои дома. Как передает агентство Europa Press, в результате двух природных пожаров в Саморе погибли два человека, еще 15 пострадали. По версии газеты El País, в результате многочисленных возгораний в стране уже было выжжено около 60 тыс. га леса.

Пожары начались в Испании на фоне экстремально жаркой погоды, продолжавшейся всю прошлую неделю: температура воздуха в некоторых населенных пунктах превышала 45 градусов. Во вторник ситуация несколько улучшилась, тем не менее Государственное метеорологическое агентство Испании все еще сохраняет повышенный уровень погодной опасности из-за жары в некоторых регионах страны.