Лучшим в мире рестораном по версии The World's 50 Best Restaurants стал датский Geranium

Копенгагенский Geranium назван лучшим рестораном в мире по версии международного рейтинга гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает датский телеканал TV2.

"Датский Geranium в Копенгагене, обладатель трех звезд "Мишлен", занял первое место в международном рейтинге 50 лучших ресторанов мира 2022 года", - информирует телеканал.

Презентация рейтинга гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants должна была пройти в Москве с 16 по 20 июля, однако по решению организаторов состоялась в Лондоне. К ней приурочена пятидневная тематическая программа для профессионалов и поклонников высококлассной кухни.

Британскую столицу посетили более двух тыс. профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов и шеф-поваров лучших мировых заведений.

The World’s 50 Best Restaurants существует почти 20 лет и служит ориентиром для миллионов гурманов. Рейтинг составляется на основе опроса более тысячи поваров, кулинарных обозревателей, рестораторов из разных стран.