Главы МИД Армении и Польши обсудили региональные вопросы, касающиеся стабильности и безопасности
13:15, 19 Июль 2022
ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Начался официальный визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Польшу. Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, между Араратом Мирзояном и Збигневым Рау состоялась беседа наедине, после которой состоялась встреча в расширенном составе.
В двустороннем и многостороннем форматах обсуждены вопросы, касающиеся развития армяно-польских отношений, региональной стабильности и безопасности.
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