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Посол Гевондян и министр иностранных дел Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

Посол Гевондян и министр иностранных дел Казахстана обсудили вопросы сотрудничества
ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тиллеуберди встретился с послом Республики Армения в Казахстане Арменом Гевондяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Казахстана.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества между Казахстаном и Арменией в рамках международных организаций. Собеседники отметили необходимость активизации усилий по совершенствованию двусторонней торговли и созданию благоприятных условий для деловых кругов обеих стран.

Также были обсуждены график совместных международных мероприятий и вопросы, связанные с мероприятиями, посвященными 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией.
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