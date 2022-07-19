Товарооборот Грузии и России в январе - июне 2022 года увеличился на 32%

Торговый оборот Грузии и России за шесть месяцев 2022 года составил более $962 млн, что на 32% больше аналогичного периода за 2021 год. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат").

Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. За полгода ее доля в объеме внешней торговли Грузии составила 11,4%. В январе - июне Грузия экспортировала в РФ более 41 тыс. тонны ферросплавов на сумму более $86 млн, более 21 тыс. тонны натуральных вин (более $57 млн), свыше 34 тыс. тонн минеральных и пресных вод (более $18 млн), более 1,2 тыс. тонн легковых автомобилей (до $14 млн), более 3,4 тыс. тонн спиртных напитков (более $13,6 млн).

В свою очередь РФ поставила Грузии более 198 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (свыше $184 млн), около 157 тыс. тонн нефтяных газов и углеводородов (более $40 млн), более 53 тыс. тонн кокса и полукокса (около $40 млн), более 77 тыс. тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки (более $28 млн), свыше 14,8 тыс. тонн маргарина (более $25,7 млн).

Первое место среди торговых партнеров Грузии в январе - июне текущего года заняла Турция, товарооборот с которой превысил $1,2 млрд, что на 37% больше показателя за 2021 год. Третье место занял Китай, торговый оборот с этой страной превысил $922 млн (+41%).

Общий внешнеторговый оборот Грузии за полгода текущего года составил почти $8,5 млрд, что на 35,4% выше показателя за 2021 год. Экспорт составил более $2,5 млрд (+35,6%), а импорт - почти $6 млрд (+35,3%). Отрицательный баланс внешней торговли в январе - июне 2022 года превысил $3,3 млрд (39,6% внешнеторгового оборота).