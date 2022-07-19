США всеми возможными способами будут способствовать мирному будущему на Южном Кавказе: спикер Госдепа







Отвечая на вопрос о роли США в этом процессе, Прайс сказал: «У нас активная роль. Мы всегда говорили, что готовы взаимодействовать как на двусторонней основе, так и с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам обрести прочный и всеобъемлющий мир».



Прайс отметил, что в последние недели госсекретарь США Блинкен общался со своими коллегами в Армении и Азербайджане. На днях заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Керн Донфрид провел телефонный разговор с последними.



«Мы по-прежнему считаем, что диалог — лучший способ добиться мирного, демократического и процветающего будущего для Южного Кавказа, и мы будем продолжать всячески поддерживать его», — сказал Прайс. ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. США приветствуют встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Как сообщает «Арменпресс» , об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.Отвечая на вопрос о роли США в этом процессе, Прайс сказал: «У нас активная роль. Мы всегда говорили, что готовы взаимодействовать как на двусторонней основе, так и с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам обрести прочный и всеобъемлющий мир».Прайс отметил, что в последние недели госсекретарь США Блинкен общался со своими коллегами в Армении и Азербайджане. На днях заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Керн Донфрид провел телефонный разговор с последними.«Мы по-прежнему считаем, что диалог — лучший способ добиться мирного, демократического и процветающего будущего для Южного Кавказа, и мы будем продолжать всячески поддерживать его», — сказал Прайс.