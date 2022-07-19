Даты проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе известны
15:58, 19 Июль 2022
ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Даты летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе известны.
По сообщению «Арменпресс», об этом пишет Олимпийский комитет Армении.
Оргкомитет 34-х летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе официально объявил, что церемония открытия состоится 14 июля.
Даты проведения Паралимпийских игр: 15-27 августа.
В работе комиссии, принимавшей решение, также приняли участие президент МОК Томас Бах и председатель Координационного комитета Игр Николь Ховертц.
До этого Лос-Анджелес также был столицей игр 1932 года и 1984 года.
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