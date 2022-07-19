Иран будет выступать против политики блокировки своей границы с Арменией: Аятолла Али Хаменеи

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране, что Исламская Республика Иран будет выступать против политики блокировки границы между Ираном и Арменией. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство IRNA.

«Если будет политика блокировки границы между Ираном и Арменией, Исламская Республика выступает против такого решения, так как эта граница является коммуникационным маршрутом, которому тысячи лет», - отметил.

«Аль-Джазира» также коснулась встречи президента Турции и духовного лидера Ирана, отметив, что Хаменеи и Эрдоган затронули тему 44-дневной войны 2020 года, в ходе которой Турция оказывала как военную, так и политическую поддержку Азербайджану.