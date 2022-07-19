Глава МИД Армении подчеркнул ключевую роль сопредседательства МГ ОБСЕ в продвижении мирного процесса

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением для прессы по итогам встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян отметил:

“Уважаемый господин министр,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить моего коллегу Збигнева Рау за теплый прием.

Я рад быть в Польше в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Эти три десятилетия были годами прогресса, взаимного доверия и взаимопонимания, заложивших прочную основу для последовательного развития и укрепления наших межгосударственных отношений и политического диалога.

Армяно-польские отношения зиждутся на многовековой дружбе, общих принципах и ценностях двух наших народов. В этой связи мы высоко ценим поддержку Польшей демократических реформ, проводимых правительством Армении.

Сегодня в ходе обсуждений с моим коллегой мы коснулись перспектив расширения сотрудничества между Арменией и Польшей в представляющих взаимный интерес сферах. Мы выразили готовность предпринять шаги по реализации большого потенциала армяно-польских экономических отношений, для чего у нас есть прочная договорно-правовая база, состоящая примерно из 30 документов, и эффективная рабочая площадка – армяно-польская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, 7-е заседание которого планируется провести в ближайшее время в Ереване.

Конечно, объем товарооборота между Арменией и Польшей невелик, но можем с удовлетворением отметить постепенный рост в этом направлении. Перспективными сферами для активизации армяно-польского экономического сотрудничества считаем информационные технологии, фармацевтику, агробизнес и возобновляемую энергетику.

Мы также обменялись мнениями по вопросам повестки дня партнерства Армения-ЕС. Мы коснулись реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и шагов по дальнейшему повышению эффективности Восточного партнерства. В этом отношении Польша, как одна из стран-инициаторов Восточного партнерства, является для нас важным актором, и мы ожидаем дальнейшего расширения сотрудничества в этом направлении.

Безусловно, в центре наших сегодняшних обсуждений был ряд вопросов региональной стабильности и безопасности. Мы коснулись нашего сотрудничества в рамках ОБСЕ, где в настоящее время председательствует Польша. Я подробно представил г-ну Рау позицию Армении в отношении процессов, направленных на установление мира и стабильности в регионе.

Я подчеркнул ключевую роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса, направленного на всеобъемлющее и прочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и нормализацию отношений с Азербайджаном.

Уважаемые присутствующие,

К сожалению, вынужден подчеркнуть, что, несмотря на усилия Армении, мы продолжаем сталкиваться с провокационными действиями Азербайджана в отношении Армении и Нагорного Карабаха, воинственными и экспансионистскими заявлениями, направленными на подрыв региональной стабильности и мира.

Более того, нарушая нормы международного гуманитарного права и трехсторонние Заявления от 9 ноября, Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, используя их в качестве инструмента для политических спекуляций. В этой связи для решения этой проблемы важна постоянная поддержка международного сообщества и председательства ОБСЕ, приверженного правам человека и гуманитарным принципам.

Неприемлема и проводимая руководством Азербайджана политика, направленная на уничтожение, осквернение и искажение самобытности армянского культурно-исторического и религиозного наследия Арцаха на территориях, оказавшихся под контролю Азербайджана. В связи с этим ожидаем четкой, адресной и постоянной реакции международного сообщества и подчеркиваем безотлагательность вовлечения соответствующих международных организаций в Нагорный Карабах.

Еще раз хочу подчеркнуть, что открытие эпохи мирного развития для Армении и региона является нашим принципом и стратегией, и мы надеемся, что ОБСЕ вместе с институтом действующего председателя ОБСЕ задействуют все механизмы своего инструментария для обеспечения конструктивной атмосферы и создания условий для всеобъемлющего мира.

На этом я закончу свою речь. Уважаемый г-н Рау, еще раз благодарю Вас за теплый прием и плодотворные обсуждения”.