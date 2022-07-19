Замглавы МИД Армении и новоназначенный посол Албании обсудили вопросы развития отношений в ряде сфер

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 19 июля принял новоназначенного посла Албании в Армении Луэллу Хайдарагу (резиденция в Афинах) по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла с назначением, заместитель министра иностранных дел Ованнисян подчеркнул важность армяно-албанских отношений и необходимость их дальнейшего развития. Он пожелал послу Хайдараге успехов в ее миссии, выразив надежду, что последняя своей активной деятельностью придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, посол Хайдарага заверила, что приложит максимум усилий для активизации и развития сотрудничества между Арменией и Албанией.

Собеседники коснулись вопросов, касающихся политического диалога, взаимодействия в международных структурах, развития торгово-экономических отношений, сотрудничества в образовательной и культурной сферах, а также расширения договорно-правового поля.