В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

В порт финской столицы во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает посольство США в Финляндии.

"С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО", - говорится в сообщении дипмиссии в социальных сетях. Корабль посещал Хельсинки в ноябре 2021 года.

USS Arleigh Burke (DDG 51) — ракетный эсминец класса Arleigh Burke, которым командует Патрик Чепмен. Судно имеет длину 154 метра и ширину 18 метров, а его экипаж составляет около 330 человек. В зависимости от поставленных задач корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.