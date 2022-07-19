"Северный поток" возобновит поставки газа согласно плану

Поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг после планового техобслуживания. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

При этом работа объекта будет осуществляться не на полную мощность, а на уровне, зафиксированном до 11 июля.

После этой публикации акции немецкого концерна Uniper выросли на 11,6 процента.

"Северный поток" остановили на обслуживание с 11 по 21 июля. Оно состоит из тестирования механических деталей и систем автоматизации, отмечал оператор магистрали Nord Stream AG. Газопровод обсепечивает основной поток топлива в Европу.

При этом с середины июня поставки осуществлялись с ограничениями, на уровне 40 процентов от максимальной мощности. "Газпром" объяснил это задержкой в процессе ремонта турбин от немецкой фирмы Siemens. Их использовали на компрессорной станции "Портовая" для закачки газа в трубы. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания российский оператор и вовсе не возобновит поставки по магистрали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что сокращение поставок газа в несколько европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия санкций. Канада по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.