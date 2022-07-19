Главы МИД Армении и Польши обсудили вопросы региональной и международной безопасности

В рамках официального визита в Польшу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 июля провел встречу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры поздравили друг друга по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей и отметили, что сложившееся за последние тридцать лет сотрудничество стало прочной основой для последовательного развития и укрепления межгосударственных отношений.

В этом контексте министры выразили удовлетворение результатами состоявшихся 28 июня в Ереване политических консультаций между МИД Армении и Польши и выразили уверенность, что их продолжительность и периодичность послужат углублению политического диалога и сотрудничества между двумя странами.

Министры коснулись возможностей дальнейшего расширения армяно-польского взаимодействия, выразив готовность предпринять шаги в сферах торговли, высоких и информационных технологий, финансов и банковского дела, юстиции, образования, науки и культуры.

Собеседники обменялись мнениями об углублении сотрудничества в сферах развития демократии, защиты прав человека и верховенства закона. Министр Мирзоян представил своему коллеге повестку демократических реформ Армении.

Арарат Мирзоян и Збигнев Рау также коснулись возможностей развития эффективного сотрудничества между Арменией и Европейским союзом. Министр Мирзоян подчеркнул важность реализации шагов, направленных на усиление инклюзивности программы Восточного партнерства и дальнейшее повышение ее эффективности, подчеркнув в этой связи роль Польши как страны-инициатора Восточного партнерства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности. Министр Мирзоян подробно представил коллеге позицию Армении относительно процессов, направленных на установление мира и стабильности в регионе.

Была подчеркнута ключевая роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса, направленного на урегулирование нагорно-карабахского конфликта и нормализацию отношений с Азербайджаном.

Арарат Мирзоян представил своему коллеге продолжающиеся провокационные действия Азербайджана в отношении Армении и Нагорного Карабаха, воинственные и максималистские заявления, подчеркнув, что подобные шаги подрывают усилия, направленные на установление региональной стабильности и мира.

Были затронуты гуманитарные последствия 44-дневной войны, в частности, касающиеся репатриации незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, а также предотвращения политики уничтожения и искажения армянского культурно-исторического наследия Арцаха на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Глава внешнеполитического ведомства Армении выразил уверенность, что существующие в арсенале ОБСЕ и института действующего председателя ОБСЕ механизмы будут способствовать открытию эры регионального мира и устойчивого развития, укреплению атмосферы конструктивного диалога и доверия.

По итогам встречи главы МИД Армении и Польши выступили с заявлениями для прессы.

В тот же день Арарарт Мирзоян посетил Могилу Неизвестного солдата, возложил венок и почтил память воинов, павших за Польшу. Он также оставил запись в Книге почетных гостей.