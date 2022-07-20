Цены на цветные металлы - 19-07-22

ЛОНДОН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.55% и составила 2389.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.01% и составила 7277.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.60% и составила 1986.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.27% и составила 20596.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.37% и составила 24810.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.91% и составила 2948.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.06% и составила 34943.23 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.