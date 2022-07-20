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Европейские индексы выросли - 19-07-22

Европейские индексы выросли - 19-07-22

МОСКВА, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.69% и составил 13308.41 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.79% и составил 6201.22 пункта, британский FTSE вырос на 1.01% и составил 7296.28 пункта, а российский RTSI вырос на 0.54% и составил 1175.04 пункта.


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