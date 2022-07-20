СМИ: глава разведки Южной Кореи нанес необъявленный визит в США

Директор Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Ким Гю Хён был замечен во вторник по местному времени в международном аэропорту Вашингтона. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, НРС ранее не объявляло о планах своего главы посетить США, в аэропорту сотрудники спецслужбы, вероятно, пытались скрыть перемещение директора с помощью зонтов. Как пишет Yonhap, хотя программа визита остается неизвестной, Ким Гю Хён, скорее всего, встретится с директором национальной разведки США Эврил Хейнс и главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

В НРС не стали комментировать факт поездки. "Мы не подтверждаем информацию о местонахождении нашего директора", - рассказал агентству анонимный сотрудник южнокорейской разведки.

Визит главы разведывательной службы в США проходит на фоне утверждений Вашингтона и Сеула о возможности проведения в КНДР очередного ядерного испытания. Возможно, сотрудничество по проблеме Корейского полуострова и сдерживание Пхеньяна станут главной темой переговоров.