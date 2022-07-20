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Франция приветствовала встречу Мирзоян-Байрамов и подтвердила свою поддержку продолжения прямых контактов

Франция приветствовала встречу Мирзоян-Байрамов и подтвердила свою поддержку продолжения прямых контактов
ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. МИД Франции обратился к встрече глав МИД Армении и Азербайджана 16 июля в Тбилиси.

Как сообщает «Арменпресс», в МИД Франции, в частности, заявили: «Франция приветствует эту встречу, потому что мы полны решимости способствовать прочному миру на Южном Кавказе. Франция подтверждает свою поддержку продолжения прямых контактов между Арменией и Азербайджаном, чтобы эти страны создали благоприятную среду для нормализации отношений».

16 июля в ходе встречи Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Тбилиси был обсужден широкий круг вопросов, связанных с урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны обсудили ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах.

Министр Мирзоян подтвердил точку зрения армянской стороны о важности политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на пути к достижению стабильного и прочного мира в регионе, подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов, включая освобождение и репатриацию Армянские военнопленные и выяснение судьбы пропавших без вести. Зафиксирована готовность сторон к продолжению контактов.
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