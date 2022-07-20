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СМИ: главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев с необъявленным визитом

СМИ: главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг прибыл с ранее не объявленным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду телеканал Puls 24.

По данным телеканала, вместе с Шалленбергом на Украину приехали министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и глава МИД Чехии Ян Липавский. В программе министров значится встреча с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Другой информации телеканал не привел. 


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