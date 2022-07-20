Уровень поддержки Байдена упал до самого низкого показателя за 19 месяцев

Уровень общественной поддержки президента США Джо Байдена на текущей неделе сократился до 36%, что стало самым низким показателем за 19 месяцев его пребывания в Белом доме. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные в среду итоги опроса, проведенного агентством Reuters и cоциологической службой Ipsos.

Согласно результатам общенационального исследования, рейтинг Байдена упал на 3 процентных пункта по сравнению с 39%, зафиксированными неделей ранее. При этом не одобряют работу президента 59% американцев.

Уровень поддержки Байдена в Демократической партии, как отмечает Reuters, также снизился. На прошлой неделе он составлял 74%, а сейчас опустился до 69%. Среди представителей Республиканской партии деятельность президента одобряют лишь 11%.

В июне курс хозяина Белого дома поддерживали 39% американцев, в то время как 47% его "решительно не одобряли".

Популярность Байдена пострадала от резкого роста инфляции, которая в июне достигла 40-летнего максимума в 9,1% в годовом исчислении.

Опрос проводился в онлайн-режиме на всей территории США 18 и 19 июля. В нем участвовали 1 003 взрослых американца, в том числе 437 демократов и 377 республиканцев. Примерный уровень погрешности составляет 4%.