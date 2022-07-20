Армянские школьники вернулись с Международной олимпиады по физике с 3 бронзовыми медалями







В 52-й Международной олимпиаде по физике приняли участие более 300 школьников из 79 стран мира. От армянской команды бронзовыми медалями были награждены учащиеся 12-го класса старшей школы Национального политехнического университета Армении (НПУА) Арташес Мкртчян, учащиеся 11-го класса специальной школы физики им. А. Шагиняна Мария Аракелян и Арег Барсегян. Благодарственной грамотой награждены учащийся 12-го класса старшей школы НПУА Овсеп Карапетян и учащийся 11-го класса специальной школы физики им. А. Шагиняна Вячеслав Петросян.



Команду возглавили Гагик Григорян (школа «АЙБ», специальная физико-математическая школа им. А. Шагиняна) и Билор Кургинян (специальная физико-математическая школа им. А. Шагиняна).



Олимпиада проходила в два этапа: экспериментальный и теоретический, онлайн-участие обеспечила специальная школа физики им. А. Шагиняна. Страна-организатор 52-й Международной олимпиады по физике (официальный сайт: ipho2022.com) — Швейцария.



На предыдущей 51-й Международной олимпиаде по физике, которая также проводилась онлайн, сборная Армении завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 5 школьников вошли в состав сборной Армении на 52-й Международной олимпиаде по физике, которая проходила в онлайн-режиме 10-17 июля. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования и культуры, трое из них завоевали бронзовые медали, а двое получили благодарности.В 52-й Международной олимпиаде по физике приняли участие более 300 школьников из 79 стран мира. От армянской команды бронзовыми медалями были награждены учащиеся 12-го класса старшей школы Национального политехнического университета Армении (НПУА) Арташес Мкртчян, учащиеся 11-го класса специальной школы физики им. А. Шагиняна Мария Аракелян и Арег Барсегян. Благодарственной грамотой награждены учащийся 12-го класса старшей школыОвсеп Карапетян и учащийся 11-го класса специальной школы физики им. А. Шагиняна Вячеслав Петросян.Команду возглавили Гагик Григорян (школа «АЙБ», специальная физико-математическая школа им. А. Шагиняна) и Билор Кургинян (специальная физико-математическая школа им. А. Шагиняна).Олимпиада проходила в два этапа: экспериментальный и теоретический, онлайн-участие обеспечила специальная школа физики им. А. Шагиняна. Страна-организатор 52-й Международной олимпиады по физике (официальный сайт: ipho2022.com) — Швейцария.На предыдущей 51-й Международной олимпиаде по физике, которая также проводилась онлайн, сборная Армении завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.