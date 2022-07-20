Министр обороны РА посетил восточную пограничную зону и ознакомился с работами по благоустройству линии фронта

ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр обороны РА Сурен Папикян в сопровождении начальника штаба обороны ВС 20 июля посетил вторую воинскую часть. Как сообщили «Арменпресс» в Минобороны, глава оборонного ведомства объездил воинские части, подлежащие воинскому объединению, ознакомился с работой тылового обеспечения, ходом боевой подготовки войск.





Сурен Папикян обсудил с командным составом воинской части ряд вопросов, связанных с усилением боеспособности личного состава, модернизацией инфраструктуры и улучшением условий строительства воинских частей. После этого министр обороны посетил восточную приграничную полосу, осмотрел боевые позиции, проследил за работами по благоустройству передовой.



Командующий войсками доложил о проведенных на передовой линии строительных и фортификационных работах, мероприятиях, направленных на безопасность личного состава.





Министр обороны заверил, что все вопросы, связанные с обеспечением прифронтовой безопасности, будут должным образом расследованы и решены.



В ходе бесед с офицерами и военнослужащими, находящимися на боевом дежурстве, министр коснулся также начатых в Вооруженных Силах реформ, программ, связанных с социальным обеспечением военнослужащих, заверив, что эти вопросы всегда находятся в центре внимания военно-политического ведомства страны.