Миграционная служба и «World Vision International» будут углублять сотрудничество в сфере предотвращения трафикинга

ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 20 июля глава Миграционной службы Армен Казарян и директор армянского филиала «World Vision International» Рафи Дудаклян подписали меморандум о сотрудничестве по углублению отношений сотрудничества в сфере предотвращения трафикинга.



Как сообщили «Арменпресс» в Миграционной службе, стороны будут сотрудничать в рамках меморандума для координации усилий по предварительному выявлению потенциальных жертв трафикинга и их эксплуатации путем укрепления знаний и навыков государственных служащих, включенных в миграционную цепочку.

В ближайшее время будет разработан модуль программы профессиональной подготовки государственных служащих, вовлеченных в миграционную цепочку, с привлечением Миграционной службы, команды проекта «Вместе против торговли людьми» и представителей других заинтересованных структур.