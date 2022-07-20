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Пассажиров метро эвакуировали: поступило сообщение о заложенной бомбе

Пассажиров метро эвакуировали: поступило сообщение о заложенной бомбе

ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Все станции ереванского метро были закрыты, а пассажиры эвакуированы. Пресс-секретарь «Ереванского метрополитена» Татев Хачатрян сообщила «Арменпресс», что поступил сигнал тревоги о закладке бомбы, в связи с чем пассажиры и персонал были эвакуированы.

"Было отмечено, что на одной из станций была заложена бомба, все двери станций в целях безопасности закрыты, пассажиры выведены", - сообщила пресс-секретарь "Ереванского метрополитена" Татев Хачатрян, добавив, что соответствующие специалисты работают на месте.

Фото: Айка Манукяна


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