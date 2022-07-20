Доля платежей в нацвалютах во взаиморасчетах в ЕАЭС может достичь 80% в 2022 году

Доля платежей в национальных валютах государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во взаимных расчетах может достичь 80% в текущем году, сообщила в среду на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина. В 2021 году доля платежей в национальных валютах во взаимных расчетах составляла 73,5%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Отмечу, что в 2021 году доля платежей в национальных валютах во взаимных расчетах составила 73,5%. По экспертным оценкам, в текущем году она может достичь 80%", - сказала Малкина.

По словам официального представителя ЕЭК, вопросы повышения устойчивости экономик государств союза планируется обсудить на заседании рабочей группы высокого уровня 22 июля. Заседание пройдет с участием председателя коллегии Михаила Мясниковича, министра по экономике и финансовой политике Бакытжана Сагинтаева, а также ряда других должностных лиц коллегии, министерств и национальных банков сторон.

"В повестке вопросы стимулирования взаимных инвестиций и расширения использования национальных валют государств ЕАЭС во взаимных расчетах. В настоящее время все условия для увеличения доли расчетов в национальных валютах созданы. В том числе необходимая платежно-расчетная инфраструктура. В то же время у сторон имеются дополнительные возможности по расширению использования национальных валют во взаимных расчетах, влияние которых планируется обсудить на заседании", - сообщила Малкина.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.