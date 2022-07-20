Посол Мкртчян передал в дар Национальной библиотеке Греции книги о Геноциде армян и истории армянского народа







В ходе встречи собеседники подчеркнули важность межбиблиотечного сотрудничества, контактов, взаимных визитов и обмена опытом в деле укрепления и развития межкультурных и образовательных связей. Стороны обсудили перспективы проведения совместных мероприятий.



Посол Мкртчян подарил Национальной библиотеке Греции ряд книг по истории Геноцида армян, истории и культуре армянского народа, выразив надежду, что литература займет достойное место в Национальной библиотеке Греции. ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян посетил Национальную библиотеку Греции и встретился с директором библиотеки Ставросом Зумбулакисом. Как передает «Арменпресс» , посольство Армении в Греции сообщает, что посол Мкртчян в сопровождении президента библиотеки совершил экскурсию по библиотеке, ознакомился с хранящейся там литературой, изданиями, эксклюзивными книгами, а также процессом организации электронного читательского сервиса.В ходе встречи собеседники подчеркнули важность межбиблиотечного сотрудничества, контактов, взаимных визитов и обмена опытом в деле укрепления и развития межкультурных и образовательных связей. Стороны обсудили перспективы проведения совместных мероприятий.Посол Мкртчян подарил Национальной библиотеке Греции ряд книг по истории Геноцида армян, истории и культуре армянского народа, выразив надежду, что литература займет достойное место в Национальной библиотеке Греции.