Сборная по греко-римской борьбе примет участие в международном турнире в Польше







Известен состав сборной по греко-римской борьбе, участвующей в международном турнире: Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Шант Хачатрян (72 кг), Карапет Чалян (82 кг), Геворг Тадевосян (87 кг), Артур Алексанян (97 кг), Давид Овасапян (130 кг).



Ранее также был объявлен состав сборной по фристайлу: Манвел Хндзрцян (57 кг), Арсен Арутюнян (61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Андреасян (70 кг), Грайр Алиханян (74 кг) и Арман Авагян (79 кг). ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Сборная Армении по греко-римской борьбе примет участие в международном турнире, который пройдет 20-24 июля в Польше. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает Федерация борьбы Армении.Известен состав сборной по греко-римской борьбе, участвующей в международном турнире: Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Шант Хачатрян (72 кг), Карапет Чалян (82 кг), Геворг Тадевосян (87 кг), Артур Алексанян (97 кг), Давид Овасапян (130 кг).Ранее также был объявлен состав сборной по фристайлу: Манвел Хндзрцян (57 кг), Арсен Арутюнян (61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Андреасян (70 кг), Грайр Алиханян (74 кг) и Арман Авагян (79 кг).