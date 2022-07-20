Правительство Мексики предоставит стипендии гражданам Армении, желающим учиться в учебных заведениях страны
15:29, 20 Июль 2022
ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство Мексики предоставляет стипендии иностранным гражданам, в том числе гражданам РА, желающим учиться в мексиканских учебных заведениях.
Как сообщили «Арменпресс» в министерстве ОНКС, заявку на участие в программе необходимо подать онлайн до 24 июля 2022 года, 23:59 по мексиканскому времени (14:59 по ереванскому времени).
Подробности можно узнать по следующей ссылке.
В случае возникновения дополнительных вопросов желающие могут написать на электронный адрес [email protected].
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