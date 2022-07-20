Исследователи Бюраканской обсерватории выяснили причины наблюдаемых сгущений в утечках звезд

ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В последние десятилетия астрономы обнаружили большое количество направленных утечек от молодых звезд, путешествующих в межзвездной среде с большими скоростями. По их изучению проделана большая работа, но остается еще ряд нерешенных вопросов.







Как сообщили «Арменпресс» в Национальной академии наук, исследователи Бюраканской обсерватории имени Виктора Амбарцумяна под руководством главного научного сотрудника Бюраканской обсерватории, доктора физико-математических наук Тиграна Магакяна уже 15 лет проводят исследования в этом направлении, используя впервые в мире новый метод самодвижения спектрально разнесенных структур.



«Исследование позволило получить трехмерную общую картину этих утечек, что является одним из результатов, полученных благодаря исследованиям этой серии. Было показано, что сгущения, наблюдаемые в утечках, вызваны периодическими извержениями, а не внутренними волновыми процессами. Полученные результаты имеют огромное значение для понимания образования утечек и внутренней физики», - сказал Тигран Магакян.



Отмечается, что научный результат получен в рамках программы «Исследование собственных движений разделяемых структур методом сканирующей интерферометрии Фабри-Перо в звездонаправленных струях». Программа реализуется при поддержке Государственного комитета по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта. Необходимые данные были получены в результате сотрудничества с Российской астрофизической обсерваторией с использованием 6-метрового телескопа .



Научные работы, написанные в рамках проекта "Исследование собственных движений структур, разделенных сканирующей интерферометрией Фабри-Перо в направленных звездных струях", опубликованы в европейском журнале "Astronomy & Astrophysics". Количество ссылок на эти работы более 60.