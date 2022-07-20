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На ряде станций метро взрывные устройства не обнаружены. Поиск продолжается

На ряде станций метро взрывные устройства не обнаружены. Поиск продолжается
ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Специалисты МВД и полиции завершили оперативно-розыскные мероприятия на станциях «Берекамутюн», «Маршал Баграмян» и «Площадь Республики» ереванского метрополитена. взрывных устройств не обнаружено.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МЧС, отметив, что по приказу министра внутренних дел в целях координации оперативно-розыскных мероприятий на место происшествия выехали директор МЧС полковник Армен Гаспарян и  заместитель директора МЧС полковник Тигран Петросян.

20 июля в 12:57 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства.

На место происшествия выехали кинологический отряд Центра аварийно-спасательных работ специального назначения ДПС МВД и инженерно-спасательный отряд Коллективного центра Войск гражданской обороны ДГО.

По состоянию на 13:30 работа ереванского метрополитена остановлена. Пассажиры и персонал эвакуированы.
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