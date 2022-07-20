Азиатские индексы выросли - 20-07-22

ТОКИО, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.67% и составил 27680.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.29% и составил 1946.44 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.77% и составил 3304.72 пункта, а HANG SENG вырос на 1.11% и составил 20890.22 пункта.