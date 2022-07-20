Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль 2022

Азиатские индексы выросли - 20-07-22

Азиатские индексы выросли - 20-07-22

ТОКИО, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.67% и составил 27680.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.29% и составил 1946.44 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.77% и составил 3304.72 пункта, а HANG SENG вырос на 1.11% и составил 20890.22 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]