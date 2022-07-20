Азиатские индексы выросли - 20-07-22
ТОКИО, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.67% и составил 27680.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.29% и составил 1946.44 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.77% и составил 3304.72 пункта, а HANG SENG вырос на 1.11% и составил 20890.22 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 20.07-21:55 Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
- 20.07-21:16 Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта в Украине
- 20.07-20:36 В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год
- 20.07-20:14 Мэрия Еревана и Европейский инвестиционный банк расширяют сотрудничество
- 20.07-19:36 Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля
- 20.07-19:25 Германия заинтересована в укреплении политического диалога с Арменией: Никол Пашинян принял вице-спикера Бундестага
- 20.07-18:46 Нормальная работа ереванского метро восстановлена: тревога о бомбе была ложной
- 20.07-18:22 В Постоянной комиссии НС Арцаха обсуждены два законопроекта
- 20.07-17:49 Замглавы МИД Армении и РФ обсудили реализацию транспортно-логистических инициатив
- 20.07-17:46 Предстоящие на 21 июля мероприятия
- 20.07-17:31 Мэрия Еревана разъяснила причины задержек автобусов на некоторых маршрутах общественного транспорта
- 20.07-17:21 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-07-22
- 20.07-17:20 Азиатские индексы выросли - 20-07-22
- 20.07-16:15 На ряде станций метро взрывные устройства не обнаружены. Поиск продолжается
- 20.07-16:15 Киссинджер заявил, что постоянная конфронтация не приведет к успеху в отношениях США с КНР
- 20.07-16:05 Премьер-министр Армении направил поздравительное послание Президенту Колумбии
- 20.07-15:52 Исследователи Бюраканской обсерватории выяснили причины наблюдаемых сгущений в утечках звезд
- 20.07-15:29 Правительство Мексики предоставит стипендии гражданам Армении, желающим учиться в учебных заведениях страны
- 20.07-15:23 Страсбург примет звание Всемирной столицы книги в 2024 году
- 20.07-15:14 Госминистр Арцаха обсудил возможности сотрудничества с председателем городского совета Уэстбрука
- 20.07-15:03 Посольства по всему миру регулярно набирают добровольцев по связям с общественностью: разъяснение посольства США в РА
- 20.07-15:00 Арарат Мирзоян и вице-премьер-министр Польши обсудили перспективы развития экономического сотрудничества двух стран
- 20.07-14:49 Сборная по греко-римской борьбе примет участие в международном турнире в Польше
- 20.07-14:32 Посол Мкртчян передал в дар Национальной библиотеке Греции книги о Геноциде армян и истории армянского народа
- 20.07-14:30 Гюмри и Тверь стали городами-побратимами
10:34, 19.07.2022
3769 просмотров Подразделения вооруженных сил, которые в связи с войной вошли в Нагорный Карабах, возвращаются в Армению: Армен Григорян
22:02, 15.07.2022
1823 просмотров Секретарь Совбеза Армении и глава ЦРУ США обсудили переговорные процессы Армения- Азербайджан и Армения-Турция
20:30, 16.07.2022
1815 просмотров На пути к достижению мира важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Мирзоян Байрамову
17:40, 14.07.2022
1761 просмотров Эдвард Асрян назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения
11:05, 14.07.2022
1653 просмотров Палата представителей США приняла поправку о представлении отчета о военных преступлениях Азербайджана