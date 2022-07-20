Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-07-22

ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 июля, курс доллара США вырос на 0.25 драмa и составил 415.60 драм. Курс евро сократился на 2.28 драмa и составил 423.66 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.55 драм. Курс британского фунта сократился на 1.40 драмa и составил 497.85 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 66.35 драмa и составила 22889.52 драм. Цена серебра выросла на 0.42 драмa и составила 252.54 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.