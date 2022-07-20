Мэрия Еревана разъяснила причины задержек автобусов на некоторых маршрутах общественного транспорта 

Мэрия Еревана обратилась к возникшей в последнее время проблеме задержек автобусов на некоторых маршрутах общественного транспорта в столице.

В беседе с Арменпресс заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Тарон Геворкян отметил, что нечастые отправления автобусов связаны с отпусками водителей и отсутствием автозапчастей.

«Проблема обусловлена двумя обстоятельствами. Водители находятся в отпуске из-за погодных условий, что является их правом. Во-вторых, ждем ввоза партии запчастей, это касается старых автобусов», - сказал Геворкян.

По его словам, было бы неправильно запрещать водителям отправляться в отпуск. «Они работают по 12-14 часов в день и имеют право брать несколько выходных в году. В летние месяцы, как правило, пассажиропоток несколько снижается, и это единственный период, когда есть возможность дать водителям отпуск», — пояснил Геворкян.

Геворкян подчеркивает, что пополнить ряды отсутствующих водителей путем найма новых водителей невозможно. Муниципалитет уже с трудом находит водителей с удостоверениями категории D для основной работы. Проблему пытаются решить за счет оптимизации интервалов отправления транспортных средств, работающих на маршруте.

«Один автобус может приходить с интервалом 15 минут, другой с интервалом 25 минут, мы постараемся обеспечить баланс между интервалами. Но и это зависит не от нас, а от загруженности улиц», - сказал Тарон Геворгян, добавив, что проблема временная.

Касаясь проблемы запчастей, он отметил, что есть проблема ввоза запчастей на старые автобусы, ожидается импорт новой партии запчастей. В мэрии заверили, что делают все, чтобы минимизировать неудобства, доставляемые гражданам в сложившейся ситуации.

«Мы просим прощения у наших граждан. Думаю, проблема будет решена в короткие сроки, и мы вернемся к нормальной работе в пределах своих возможностей», — заявили в мэрии.