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Замглавы МИД Армении и РФ обсудили реализацию транспортно-логистических инициатив

Замглавы МИД Армении и РФ обсудили реализацию транспортно-логистических инициатив

Под председательством заместителя министра иностранных дел Республики Армения Мнацакана Сафаряна и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова 19 июля в Москве состоялись двусторонние консультации.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов взаимоотношений со странами Азиатско-тихоокеанского региона, перспектив развития многостороннего взаимодействия на пространстве Евразии, сотрудничества с ШОС, а также по ряду аспектов функционирования международного транспортного коридора «Север–Юг». Была подчеркнута важность «сверки часов» на азиатском направлении.

Мнацаканян Сафарян и Игорь Моргулов отметили важность продолжения практики консультаций по представляющим взаимный интерес вопросам.


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