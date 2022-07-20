В Постоянной комиссии НС Арцаха обсуждены два законопроекта 

Состоялось заседание постоянной комиссии НС Республики Арцах по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта, в котором приняли участие государственный министр Артак Бегларян, министр образования, науки, культуры и спорта Анаит Акопян, советник президента республики Армен Саргсян, председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны, безопасности и правопорядка Сейран Айрапетян. Заседание вел председатель постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Арам Арутюнян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в повестку заседания было включено обсуждение двух проектов, автором законодательных инициатив является Министерство министр образования, науки, культуры и спорта.

Необходимость в принятии законопроекта «О внесении дополнений и изменения в закон "Об образовании"» обусловлена принятием новой концепции и программы по начальной военной подготовке. В связи с этим возникла необходимость разработки образовательных критериев по переподготовке военруков и специалистов, создания научно-учебного центра по разработке концепций, предметных программ, современной профессиональной и методической литературы, учебных средств, технологий.

Законопроект обсуждается на заседании профильной комиссии уже в третий раз и, по мнению парламентариев, он нуждается в доработке. По мнению депутата Метаксе Акопян, вопрос можно урегулировать решениями правительства. Она отметила, что проблема возникла из-за отсутствия конкретной стратегии.

Необходимость принятия законопроекта «О внесении изменения и дополнения в закон "О военной службе и статусе военнослужащего"» обусловлена возможностью предоставления отсрочки от призыва на обязательную военную службу гражданам, обучающимся в соответствующих вузах по специальностям, имеющим приоритетное значение для государства.

Принятие проекта позволит обеспечить также подготовку качественных кадров, и пополнение соответствующими квалифицированными специалистами в сфере образования и в отрасли промышленности.

На заседании были обсуждены также вопросы, связанные со стратегией обучения в зарубежных вузах, деятельностью научно-методических структур, оснащением материально-технической базы школ.

Было решено с целью повышения эффективности обсуждений по данной проблеме привлечь депутатов к участию в совещаниях правительства.