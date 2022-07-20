Нормальная работа ереванского метро восстановлена: тревога о бомбе была ложной
18:46, 20 Июль 2022
Нормальная работа ереванского метро восстановлена: тревога о бомбе была ложной.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Ереванского метрополитена Татевик Хачатрян.
20 июля в 12:57 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства.
На место происшествия выехали спасатели, кинологи и инженерно-спасательный отряд.
Работа метрополитена была приостановлена, пассажиры были эвакуированы.
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