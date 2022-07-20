Нормальная работа ереванского метро восстановлена: тревога о бомбе была ложной.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Ереванского метрополитена Татевик Хачатрян.

20 июля в 12:57 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства.

На место происшествия выехали спасатели, кинологи и инженерно-спасательный отряд.

Работа метрополитена была приостановлена, пассажиры были эвакуированы.