Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта в Украине

Боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Запись его выступления опубликовал ютьюб-канал Defense Flash News.

"Это решающая стадия конфликта, и наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и необходима", — сказал шеф Пентагона.