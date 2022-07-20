Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль 2022

Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта в Украине

Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта в Украине

Боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Запись его выступления опубликовал ютьюб-канал Defense Flash News.

"Это решающая стадия конфликта, и наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и необходима", — сказал шеф Пентагона.


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