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Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

20 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Д.Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе встречи произведен обстоятельный обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. 

Акцентирована необходимость продолжения соответствующей работы в строгом соответствии с положениями трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.


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