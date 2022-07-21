Более 60% американцев не хотят видеть президентом ни Байдена, ни Трампа

Свыше 60% жителей США выступают против того, чтобы действующий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп выдвигали свои кандидатуры на следующих президентских выборах в 2024 году. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Квиннипэкского университета.

Почти 71% участников социологического исследования против того, чтобы демократ Байден повторно баллотировался в президенты США в 2024 году. Среди сторонников Демократической партии такого мнения придерживаются 54%. 64% респондентов не поддерживают участия республиканца Трампа в предстоящей президентской гонке.

На текущей неделе уровень общественной поддержки Байдена сократился до 36%, что стало самым низким показателем за 19 месяцев его работы в Белом доме. Не одобряют работу президента 59% американцев. Причинами снижения уровня популярности демократа называется резкий рост инфляции в США, которая в июне достигла 40-летнего максимума - 9,1% в годовом исчислении.

В опросе Квиннипэкского университета, проведенном с 14 по 18 июля, приняли участие 1 523 совершеннолетних американца. Показатель погрешности составляет 2,5%.