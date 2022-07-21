Воспитанники Школы искусств Гавара победили на Международном конкурсе-фестивале песни

Недавно в селе Юодкранте Клайпедского района Литвы прошел Международный песенный конкурс-фестиваль «Baltik Voice-2022», в котором приняли участие представители 20 стран. Как сообщили «Арменпресс» в администрации Гавара, Армению представляли десятилетняя Мари Дадоян, ученица вокального отделения школы имени Айрапета Хачатряна города Гавар, и Сатеник Саакян, выпускница этой же школы.

Среди 126 участников Мари Дадоян в своей возрастной группе заняла 1-е место. Она исполнила песни «Бумеранг» и «Roar», Сатеник Саакян исполнила песню Артура Григоряна «Остановись» и песню Джамалы «1944», и получила гран-при и денежное вознаграждение.

Победителей конкурса сопровождала их учительница Лия Тоноян, которая также была и в составе жюри.

Хосров Хлгатян