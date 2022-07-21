В ЕС сообщили, что выделяют €477 млрд на развитие сферы культуры

Евросоюз выделяет почти 4% ВВП, или €477 млрд, на развитие в сообществе сферы культуры, в которой задействованы 8 млн человек - больше, чем в автомобильной промышленности. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила еврокомиссар по инновациям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль в интервью газете Financial Times.

По ее словам, пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость оказания помощи музеям и другим учреждениям культуры в адаптации к ограничениям и переходе на цифровые технологии. Европейские фонды выделили €10 млрд на различные проекты в этой области, в том числе на цифровизацию бельгийского Центра изящных искусств, а также на гранты для чешских деятелей искусства.

На 60% до €2,4 млрд возросло финансирование программы "Креативная Европа", направленной на развитие культурного сотрудничества стран ЕС.

В июне Брюссель запустил совместное "облако" культурного наследия для сохранения европейских сокровищ с бюджетом €110 млн. Проект объединяет ученых, кураторов, архивистов и реставраторов из Европы и предоставляет им технологии для оцифровки экспонатов и исследований произведений искусства.

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По словам Габриэль, культура становится также важным "дипломатическим инструментом". "Если мы не будем уделять должное внимание поддержке искусства, мы не сможем решить некоторые из самых сложных общественных проблем", - считает еврокомиссар.