АБР понизил прогноз роста ВВП в развивающихся странах Азии в 2022 году до 4,6%

Азиатский банк развития (АБР) понизил свой прогноз экономического роста для развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона в этом году с 5,2% до 4,6%. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в четверг докладе этой финансовой организации, штаб-квартира которой находится в Маниле.

Ухудшение прогноза объясняется замедлением экономики Китая, ужесточением денежно-кредитной политики в развитых странах, а также последствиями ситуации на Украине.

"Развивающиеся страны региона продолжают свое восстановление после пандемии COVID-19. Многие государства ослабляют ограничения на мобильность, что повышает экономическую активность. Тем не менее рост замедлился в КНР, крупнейшей экономике региона, из-за сбоев в связи с новыми коронавирусными локдаунами, а также из-за более слабого мирового спроса", - отмечается в документе.

"Воздействие пандемии на экономику снизилось в большей части Азии, но мы далеки от полного и устойчивого восстановления", - отметил главный экономист АБР Альберт Парк. По его словам, помимо замедления в КНР, последствия военных действий на Украине "усилили инфляционное давление, которое заставляет центральные банки по всему миру повышать процентные ставки, действуя как тормоз для роста".

Аналитики банка ожидают, что в этом году рост экономики КНР составит 4% по сравнению с ранним прогнозом на уровне 5%. АБР также понизил прогноз эконмического роста Индии до 7,2% с 7,5% на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики.

Прогнозируется, что инфляция в развивающихся странах региона в текущем году ускорится до 4,2% по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 3,7%. На 2023 год АБР понизил свой прогноз экономического роста для региона до 5,2% с 5,3%, повысив прогноз инфляции до 3,5% с 3,1%.