Отсрочкой призыва на военную службу воспользуются и чемпионы мира по профессиональному боксу и ММА

На заседании правительства Армении 21 июля внесено изменение в порядок отсрочки от призыва на военную службу. Расширен перечень видов спорта, в которых спортсменам с высокими достижениями будет предоставляться отсрочка.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, согласно новой поправке, право на отсрочку, в случае получения звания чемпиона мира, получат также представители профессионального бокса по версиям Всемирного совета бокса (WBC), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA)) и боев без правил (UFC).

Проект разработан Министерством образования, науки, культуры и спорта РА с учетом того, что в мире много армянских спортсменов, занимающихся профессиональным боксом и единоборствами без правил. Таким образом, спортсмены, ставшие чемпионами мира в этих видах спорта, получившие гражданство РА указом президента Республики Армения для участия в спортивных мероприятиях под флагом Республики Армения, получат право на отсрочку призыва на военную службу.

Согласно постановлению правительства РА № 450-Н от 12 апреля 2018 года гражданам, имеющим значительные достижения в области спорта, предоставляется отсрочка от обязательной военной службы. До настоящего времени правом на отсрочку, установленную этим решением, пользовались спортсмены, занимающиеся олимпийскими видами спорта, а также неолимпийскими видами спорта ушу (кроме кат), самбо, шахматами, фигурным плаванием и армрестлингом. Теперь к неолимпийским видам спорта добавлены профессиональный бокс и бои без правил.

В профессиональном боксе и боях без правил для определения звания чемпиона мира проводятся чемпионские поединки, чемпионата мира не бывает.

Звание победителя первенства за звание чемпиона мира в профессиональном боксе по версиям Всемирного совета бокса (WBC), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боев без правил (UFC) будет приравниваться к званию чемпиона мира.