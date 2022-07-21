Великобритания в ближайшие недели намерена отправить Украине новую партию оружия

Великобритания в ближайшие недели планирует отправить Украине десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

Ранее в июне британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном пакете военной помощи Украине в размере £1 млрд ($1,2 млрд).