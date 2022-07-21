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Азиатские индексы - 21-07-22

Азиатские индексы - 21-07-22

ТОКИО, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.44% и составил 27803.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.21% и составил 1950.59 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.99% и составил 3272.00 пункта, а HANG SENG снизился на 1.51% и составил 20574.63 пункта.


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